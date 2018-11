André Villas-Boas manifesta desejo de continuar na Alemanha

Vasco Samouco Hoje às 21:37 Facebook

Não é por o futebol lhe deixar tempo livre, por via de outro ano sabático, este depois de ter estado uma época em terras chinesas, que André Villas-Boas se tem dado muito ao descanso. Em vez da azáfama dos treinos, dos jogos e das conferências de imprensa, tem os ralis, as aulas de alemão, a preparação de um outro futuro no futebol, provavelmente já a partir da próximas temporada, e até uma espécie de entretenimento como palestrante, como ontem se viu na Web Summit, o evento que volta a parar Lisboa.

"Parei, estive a fazer uns ralis, uma grande paixão minha, a maior fora do futebol. Também tenho estado no Porto, usufruindo de um tempo fora do futebol e espero voltar na próxima época", adiantou o treinador, de 41 anos. Depois de Académica, F. C. Porto, Chelsea, Tottenham, Zenit São Petersburgo, Shanghai SIPG - Portugal, Inglaterra, Rússia e China -, Villas-Boas não tem propriamente um plano traçado para o próximo desafio no futebol, mas lá vai deixando algumas pistas. Pelo menos, do futuro por ele desejado.

"Na China e na Rússia não aprendi as línguas, mas o alemão é importante para o mercado e estou a aprender, o que pode ser importante para o meu futuro. Falo português, italiano, francês, inglês e um pouco de russo, agora o alemão", referiu o poliglota descoberto por Bobby Robson e moldado pela asa de José Mourinho. Mas descansem os pretendentes: "Não quer dizer que já tenha um clube em mente. É apenas um mercado onde gostava de marcar presença", completou.

"Estou mais preocupado com o meu F. C. Porto do que com os outros"

À margem da participação no Web Summit, André Villas-Boas deitou um olho à realidade do futebol português. Saiu em defesa de Rui Vitória - "não merece passar por esta contestação" - e também criticou o despedimento de José Peseiro do comando técnico do Sporting, defendendo que "é difícil perceber o que vai na cabeça das pessoas quando tomam uma decisão dessas". Mas importante, importante, é o que se passa no Estádio do Dragão. "Estou mais preocupado com o meu F. C. Porto do que com os outros. Quero que seja campeão, até para a viabilidade financeira do clube", declarou.