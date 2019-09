André Villas-Boas: "Passava noites sem dormir no F. C. Porto"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:31 Facebook

André Villas-Boas recordou esta quarta-feira a passagem pelo F. C. Porto e afirmou que o cansaço foi um "pequeno motivo" para a saída do clube azul e branco. O técnico deixou os dragões para assinar pelo Chelsea.

"A pressão que coloquei sobre mim, por conhecer toda a gente no F. C. Porto, foi complicada. Eu não existia para a minha família, era treinador do F. C. Porto durante 24 horas por dia, muitas vezes passava noites sem dormir. Essa pressão intensa, no final, foi um pequeno motivo para a minha saída, estava muito cansado", contou o agora treinador do Marselha em entrevista ao RMC Sport.

André Villas-Boas chegou ao F. C. Porto em 2010/11 e teve uma das melhores épocas da carreira, ao conquistar a Supertaça, Taça de Portugal, o campeonato e a Liga Europa. O técnico diz-se "fã absoluto" do clube azul e branco e não descarta a ideia de um dia ser presidente dos dragões.

"Não vou continuar a treinar por muitos mais anos. Penso parar aos 45 anos. Tenho outras ambições, também no mundo do futebol, na gestão. Tenho o pequeno sonho de um dia me tornar presidente do F. C. Porto", acrescentou.