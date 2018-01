Dakar anuncia abandono de André Villas-Boas após acidente

JN Ontem às 23:26, atualizado hoje às 01:14 Facebook

André Villas-Boas sofreu uma lesão nas costas e teve de se deslocar ao hospital, acabando por abandonar a edição 2018 do rali Dakar.

O treinador português André Villas-Boas, a cumprir o sonho de fazer o Dakar, sofreu um acidente, esta terça-feira, na terceira etapa da prova.

"Quando abordou uma duna, o carro acabou por aterrar com o nariz. O André foi transportado para o hospital com uma dor nas costas. É uma pena, especialmente porque o André estava a fazer uma estreia muito boa", lamentou Jean-Marc Fortin, diretor da equipa Overdrive, sem explicar se o português continuava em prova.

Entretanto, o site oficial do Dakar anunciou o abandono do português, que foi treinador do F. C. Porto e do Chelsea, entre outros clubes.

"Este foi um dia particularmente mau para a nossa equipa. O Nasser ficou atascado por duas ocasiões nas dunas, tendo perdido vinte minutos em ambas", lamentou Jean-Marc Fortin, diretor da equipa Overdrive, explicando depois o acidente de André Villas-Boas: