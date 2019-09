André Villas-Boas vence duelo com Leonardo Jardim na liga francesa

Hoje às 23:10 Facebook

André Villas-Boas ganhou o duelo de treinadores portugueses a Leonardo Jardim, com uma vitória do Marselha sobre o Mónaco, por 4-3, no Principado, em jogo da quinta jornada da liga francesa.

O jogo até começou bem para a equipa monegasca, que chegou cedo ao 2-0, com um bis do avançado francês Ben Yedder, aos 17 e 26 minutos, o primeiro de penálti, mas a reação do Marselha foi forte e traduziu-se em dois golos antes do intervalo, aos 38 e 41, por Dário Benedetto e Valérie German.

Na segunda parte, o Marselha deu a volta ao resultado com mais dois golos, aos 61 e 66 minutos, por Dimitri Payet e Dário Benedetto, que bisou, e o melhor que o Mónaco conseguiu foi reduzir para 4-3, aos 75, por Keita Balde.

Com este resultado, o Marselha é quarto classificado, com 10 pontos, os mesmos do Rennes e do Nantes, segundo e terceiro classificados, e a dois apenas do líder Paris Saint-Germain.

Pelo Mónaco, que se encontra numa posição delicada na classificação, em 19º e penúltimo lugar, com apenas dois pontos somados em cinco jornadas, alinharam os internacionais portugueses Gelson Martins, totalista, e Adrien Silva, suplente utilizado, entrando em campo aos 69 para o lugar do veterano espanhol Fàbregas.

De assinalar ainda nos jogos de hoje a vitória do Nantes na receção ao Reims, por 1-0, e o empate a dois golos entre o Saint-Étienne e o Toulouse.