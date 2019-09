Andreescu vence Serena e conquista US Open

Hoje às 00:29 Facebook

A tenista canadiana Bianca Andreescu conquistou este sábado o seu primeiro título do "Grand Slam", ao bater a norte-americana e hexacampeã Serena Williams na final do US Open, quarto "major" da temporada que está a decorrer em Flushing Meadows.

Num Arthur Ashe Stadium repleto, e com o público a apoiar a norte-americana e número oito mundial, que venceu o seu primeiro "major" em 1999, a jovem canadiana, de 19 anos, sentenciou a final em dois sets, com os parciais de 6-3 e 7-5, ao cabo de uma hora e 39 minutos.

Bianca Andreescu (15.ª WTA), que ainda não era nascida quando a adversária se estreou a vencer em Nova Iorque há 20 anos, entrou destemida e determinada a lutar pelo primeiro título em torneios do "Grand Slam" na sua estreia no quadro principal em Flushing Meadows, impondo de entrada um "break" a Serena Williams, de 37 anos.

A norte-americana, apesar de ter evitado cinco pontos de "break" no sétimo jogo, tentou reagir, mas desperdiçou uma oportunidade para restabelecer a igualdade no oitavo jogo e cometeu uma dupla falta e sofreu um segundo 'break', permitindo a Andreescu fechar o set inicial por 6-3.

Depois de cometer 14 erros não forçados face aos 16 "winners" no primeiro parcial, a hexacampeã e 10 vezes finalista do US Open voltou a não entrar bem na segunda partida e enfrentou três pontos de "break" no seu jogo de serviço, antes de cometer nova dupla falta e ficar novamente em desvantagem (2-0).

Ao quarto "break point", no terceiro jogo, Serena Williams conseguiu quebrar pela primeira vez a campeã de Indian Wells e Toronto (1-2), mas não foi capaz de evitar a recuperação de Bianca Andreescu no seu jogo de serviço (1-3). Após evitar um "match point" no sétimo jogo, quando perdia por 1-5, empreendeu uma consistente e notável recuperação, para colocar a igualdade no marcador (5-5).

Na hora de todas as decisões, Serena Williams voltou, contudo, a enfrentar mais dois "championship points" e, ao segundo, não resistiu, cedendo o triunfo no último "major" da temporada, pelo segundo ano consecutivo, neste caso a Bianca Andreescu, a primeira canadiana a ganhar um torneio do "Grand Slam".

Graças ao triunfo, alicerçado em cinco ases, 19 "winners" e 17 erros não forçados, face aos nove ases, oito duplas faltas, 33 "winners" e outros tantos erros não forçados, a nova campeã do US Open e sucessora de Naomi Osaka embolsou um cheque no valor de 3,469 milhões de euros e vai ascender à quinta posição do 'ranking' WTA.