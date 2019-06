Angola e Mauritânia empatam sem golos

Hoje às 17:42 Facebook

"Palancas" jogam na terça-feira, com o Mali, pela qualificação para os oitavos de final da Taça das Nações Africanas, que decorre no Egipto.

Com diversos jogadores que atuam na liga portuguesa - entre outros, Mateus (Boavista), Bruno Gaspar (Sporting) ou Wilson Eduardo (Braga), este entrado no segundo tempo para a vaga do boavisteiro -, Angola não conseguiu melhor do que um empate, ainda assim suficiente para os "Palancas" se manterem na "corrida" aos oitavos de final. A mesma perspetiva para a Mauritânia, que somou o primeiro ponto em dois jogos.

O Grupo E será decidido na terceira e última jornada, a disputar na terça-feira. Angola, que soma dois pontos, defronta o Mali (quatro) e a Mauritânia defronta a Tunísia (dois).