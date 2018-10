"Antes de ser futebolista tive de dormir na rua e roubar para comer"

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 16:58 Facebook

O internacional francês Mamadou Sakho, que atualmente representa o Crystal Palace, recordou a infância difícil que viveu em Paris.

Agora, é um dos jogadores mais valiosos do Crystal Palace, mas nem sempre as coisas correram da melhor maneira para Mamadou Sakho. O defesa francês, de 28 anos, formado no Paris Saint-Germain, viveu uma infância muito difícil e, em entrevista à CNN, recordou alguns momentos menos bons.



"Quando era pequeno a minha vida era muito diferente desta. Sei muito bem o que é ter frio e não ter nada para comer. Tive de dormir na rua e pedir dinheiro. Ou, por vezes, ter mesmo de roubar para conseguir comer", disse o jogador.



Filho de pais senegaleses, Sakho tem mais sete irmãos e contou que, apesar das muitas dificuldades, tudo serviu para o tornar mais forte.



"Nunca falo disto porque tenho orgulho. Todos temos a nossa história, que nos torna mais fortes. Mas tudo isto ajudou-me a adquirir uma mentalidade forte. E sempre disse para mim que um dia quando fosse alguém ajudaria quem precisa", afirmou o defesa internacional francês.