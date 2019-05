Anthony Lopes abre a porta aos dragões

Hoje às 22:29 Facebook

O guarda-redes do Lyon, internacional português, revelou que já houve uma reunião entre os seus representantes e o F. C. Porto.

Anthony Lopes, guarda-redes internacional português, revelou esta segunda-feira uma reunião com o F. C. Porto tendo em vista uma possível transferência para o Dragão na próxima temporada.

"Ir para o F. C. Porto? Não sei, tudo é possível e está tudo em aberto. Mas para já isso não é uma questão, estou focado neste final de temporada. Apenas houve uma reunião entre os meus representantes e o clube", disse Anthony Lopes em declarações à RMC Sport.

Aos 28 anos, o guarda-redes luso-francês é titular no Lyon (França), mas a situação contratual pode precipitar a sua saída do clube francês, com o qual tem contrato até 2020.

"A renovação está nas mãos do presidente. O meu caso está na mesa dele desde dezembro e ainda não avançou", explicou.