Antiga campeã olímpica foi "mais uma vítima de Larry Nassar"

Hoje às 18:12 Facebook

Twitter

Partilhar

A ex-atleta Jordyn Wieber, medalha de ouro olímpica em Londres 2012, revelou esta sexta-feira ter sido "mais uma vítima de Larry Nassar", antigo médico da seleção de ginástica dos Estados Unidos, condenado a 60 anos de prisão em outro processo.

"Pensava que a preparação para os Jogos Olímpicos era a coisa mais difícil que tinha enfrentado. Mas, na verdade, foi aceitar o facto de ter sido mais uma vítima de Larry Nassar", disse Wieber, no quarto dia de audiência do julgamento do antigo médico da seleção norte-americana.

Nassar, de 54 anos, que, em dezembro de 2017, foi condenado a 60 anos de prisão, por posse de pornografia infantil, declarou-se culpado das agressões sexuais de que é acusado por Wieber e as colegas na equipa olímpica de Londres2012, Aly Raisman, Gabby Douglas e McKayla Maroney.

A compatriota Simone Biles, maior figura da ginástica mundial, que conquistou quatro medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos Rio2016, já tinha revelado na sua conta oficial no Twitter ter sofrido abusos sexuais de Nassar.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Para Wieber, que conquistou a medalha de ouro por equipas na capital inglesa, tanto a federação norte-americana como o Comité Olímpico dos Estados Unidos "são também responsáveis" pelos abusos sexuais de que é acusado Nassar.