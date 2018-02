Hoje às 11:40 Facebook

José Morais, antigo adjunto de José Mourinho, foi anunciado, esta sexta-feira, como o novo treinador do Barnsley, clube do Championship, o segundo escalão do futebol inglês.

O português de 52 anos, que já passou por clubes como o Al-Shabab (Arábia Saudita), Espérance (Tunísia), Antalyaspor (Turquia) e AEK Atenas (Grécia), é o terceiro português a treinar uma equipa deste escalão esta época, juntando-se a Carlos Carvalhal e Nuno Espírito Santo.