Antigo futebolista assassinado a tiro no sul de França

O Saint-Étine confirmou, esta segunda-feira, a morte de William Gomis, antigo jogador das reservas do clube francês. O atleta de 19 anos morreu na sequência de disparos. A polícia ainda não identificou qualquer suspeito.

"Dirigentes, treinadores, jogadores e restantes funcionários do Saint-Étienne ficaram muito abalados pela morte de William e apresentam as mais sinceras condolências à sua família", escreveu, o clube que milita na primeira divisão daquele país, em comunicado.

Pouco se sabe sobre o incidente. A polícia apenas indicou que o jovem foi assassinado com tiros de uma AK47. Para além de William Gomis, um rapaz de 14 também morreu no mesmo local.

O jovem atleta nunca se estreou pela equipa principal daquele clube, apesar de ter jogado pela equipa secundária. Antigos companheiros de equipa usaram as redes sociais para prestar tributo ao atleta.

"Quando me acordaram naquela noite e me contaram eu pensei que era um pesadelo. Todos os nossos momentos passados juntos permanecerão na minha memória", escreveu, no Twitter, Anthony Maisonnial