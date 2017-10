Antigo jogador do Boavista sofre de leucemia

Ana Tulha Hoje às 11:59, atualizado às 12:20 Facebook

Tengarrinha, médio de 28 anos que foi um dos protagonistas do regresso dos axadrezados ao principal escalão, luta contra uma leucemia.

O problema foi diagnosticado em junho, quando o jogador atuava nos romenos do Politehnica Iasi, tendo, desde então, sido submetido a vários tratamentos.

Tengarrinha anuncia, nesta quinta-feira, numa iniciativa do Sindicato de Jogadores de Futebol Profissional, a suspensão definitiva da carreira.

O jogador, que fez formação no Benfica e no F. C. Porto e que, em Portugal, também passou por Estrela da Amadora, Olhanense, Santa Clara, V. Setúbal, Freamunde e Chaves será mesmo o embaixador de um novo projeto do sindicato, ligado à saúde mental.