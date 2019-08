Hoje às 18:00 Facebook

Vasiliy Kulkov, antigo internacional russo que, em Portugal, representou F. C. Porto, Benfica e Alverca, está a lutar contra um cancro no estômago, segundo adianta, esta sexta-feira, a imprensa russa.

O antigo médio, que atualmente faz parte da equipa técnica do Spartak Moscovo, tem feito quimioterapia num hospital de Krasnogorsk e já concluiu a primeira fase do tratamento. A segunda etapa arrancará agora.

O antigo médio, agora com 53 anos, fez 27 jogos pelo F. C. Porto (dois golos), 77 com a camisola do Benfica (11 golos) e 20 pelo Alverca, onde terminou a carreira de futebolista, na temporada de 1999/2000.

Ainda no nosso país, venceu dois campeonatos nacionais, uma Taça de Portugal e uma Supertaça Cândido de Oliveira.

Num célebre Bayer Leverkusen-Benfica, em 1994, apontou dois golos dos encarnados no empate a quatro bolas.