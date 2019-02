Antigo treinador de João Félix explica saída do jogador do F.C. Porto

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Bino, antigo treinador dos juniores do F. C. Porto, contou em entrevista que o jogador do Benfica não lidava bem com o facto de ser suplente nas camadas jovens dos dragões e revelou que o clube encarnado "ofereceu muito mais".

Foi tricampeão pelo F. C. Porto enquanto jogador e após terminar a carreira como atleta, tornou-se treinador das camadas jovens do F. C. Porto. Manuel Albino Morim Maçães, conhecido como Bino, conheceu João Félix na altura nos juniores e, atualmente, a brilhar pelo rival Benfica.

Bino reconhece-lhe talento e revelou que o jogador não lidava bem pelo facto de ser suplente.

"Quando nos dizem que temos muito talento não precisamos de correr muito. Porque pensamos que esse talento nos vai levar seja onde for. É impensável que não joguemos porque somos os melhores. Foi um bocadinho isto que se foi passando", revelou o treinador em entrevista à TSF, garantindo que o F. C. Porto tinha interesse em ficar com o jogador.

"Houve alguma insatisfação do jogador mas o F. C. Porto queria continuar com ele. Só que como havia interesse do Benfica, e aqui há outros valores que se levantam, o João Félix acaba por não querer assinar pelo F. C. Porto e assina pelo Benfica", vincou, deixando alguns avisos a elogios excessivos: "Temos de ter muito cuidado. Estamos numa fase em que se valoriza muito rapidamente um jogador", atirou.