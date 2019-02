António Areia paga 25 mil euros ao Benfica

JN Hoje às 17:49 Facebook

Twitter

Partilhar

O Benfica informou, esta sexta-feira, que António Areia, jogador do F. C. Porto, pagou aos encarnados a quantia de 25 mil euros, após o Tribunal da Relação de Lisboa ter considerado que o jogador rescindiu sem justa causa com as águias em 2015.

António Areia, andebolista do F. C. Porto, pagou ao Benfica 25 mil euros por ter rescindido sem justa causa com o clube em 2015, mudando-se de seguida para os azuis e brancos.

O valor a pagar aos encarnados tinha sido definido pelo Tribunal da Relação de Lisboa após recurso do Benfica, uma vez que numa primeira instância a razão foi dada ao ponta direita que é internacional português.

Desta forma, as águias informam que "o caso entre as partes fica assim encerrado", além de que o valor pago por António Areia será doado à Fundação Benfica.