António Carvalho vence a 28.ª edição do Grande Prémio JN

O português António Carvalho (W52/FC Porto) sagrou-se, este domingo, vencedor da 28.ª edição do Grande Prémio JN, ao concluir a última etapa, ganha pelo companheiro César Fonte, na terceira posição.

O ciclista dos dragões partiu para este último dia da competição na quarta posição da geral, a 20 segundos do camisola amarela Joni Brandão (Sporting/Tavira), mas entrou, no último terço da etapa, que ligou o Porto e Vila Nova de Gaia, numa fuga que se revelou decisiva para conquistar o triunfo final.

Com esta vitória, António Carvalho repetiu o triunfo da prova de 2015, igualando o feito do seu tio Fernando Carvalho, o único ciclista que tinha vencido duas edições do Grande Prémio JN, nos anos 80.

No pódio final da prova ficou Edgar Pinto (Vito-Feirense), no segundo lugar, a 53 segundos do líder, enquanto que o terceiro foi o sportinguista Joni Brandão, que terminou a 4.16 minutos de António Carvalho.

César Fonte venceu a etapa à frente de Edgar Pinto, que chegou a dois segundos, sendo seguido pelo vencedor do dia, António Carvalho, também com a mesma desvantagem.