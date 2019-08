António Carvalho vence na Senhora da Graça e fica tudo "empatado" na geral

Hoje às 17:35 Facebook

O ciclista da W52/F. C. Porto ganhou a nona etapa da Volta a Portugal, sendo o primeiro a cruzar a meta no topo da Senhora da Graça, onde, segundo os resultados provisórios, João Rodrigues ganhou um segundo a Joni Brandão e empatou com o ciclista da EFAPEL no topo da classificação geral.

Por um segundo se ganha, por um se pode perder. Joni Brandão partiu para a última etapa em linha da Volta a Portugal de 2019 com um segundo de vantagem sobre João Rodrigues e a dupla assinou um duelo espetacular no final da subida ao Monte Farinha.

Com António Carvalho na frente - acabaria por triunfar -, Joni Brandão tentou vários ataques no último quilómetro, mas João Rodrigues resistiu a tudo e ainda teve forças para cavar a mais pequena das diferenças em cima da linha de meta: ganhou um segundo a Joni e agora são centésimos de segundo a fazer a diferença, com vantagem para o ciclista da EFAPEL graças ao registo obtido no prólogo que abriu a competição.

No dia em que Vicente De Mateos, então quarto classificado, desistiu devido a queda, Gustavo Veloso também perdeu tempo na luta pela amarela. O espanhol da W52/F. C. Porto cedeu 23 segundos em relação ao colega de equipa João Rodrigues e 22 em relação a Joni Brandão, estando, agora, a 40 segundos da dupla que está no topo da geral. Apesar de ser um especialista em contrarrelógio, Veloso terá uma tarefa bem complicada, este domingo, para recuperar a desvantagem no "crono" de 19 quilómetros, que vai ligar Vila Nova de Gaia ao Porto.