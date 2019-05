JN Hoje às 20:06, atualizado às 20:18 Facebook

Durante o encontro deste sábado entre F. C. Porto e Sporting, que os azuis e brancos venceram por 2-1, os Super Dragões exibiram uma tarja, em que apresentaram as onze figuras que consideram ter vencido o campeonato. Do futebol à política, ninguém escapou.

No início da segunda parte do clássico, a claque exibiu uma tarja em que surgiam sete árbitros, uma juíza e até o primeiro-ministro com as camisolas do Benfica, acompanhados da legenda "Campeões Nacionais 18/19".

António Costa, os árbitros João Pinheiro, Luís Godinho, Tiago Martins, Bruno Paixão, Fábio Veríssimo, Bruno Esteves e Hugo Miguel, o empresário César Boaventura e a juíza Ana Peres, que despronunciou a SAD do Benfica no caso e-Toupeira, são, para a claque portista, os campeões nacionais desta época.

Veja a tarja: