António Costa congratula F. C. Porto por conquistar a Youth League

Hoje às 21:07 Facebook

Twitter

Partilhar

O primeiro-ministro, António Costa, congratulou esta segunda-feira o F. C. Porto por ser a primeira equipa portuguesa a conquistar a UEFA Youth League, ao derrotar na final, disputada em Nyon, na Suíça, os ingleses do Chelsea por 3-1.

"Parabéns ao @FCPorto a primeira equipa portuguesa a conquistar o título de campeões na @UEFAYouthLeague. Mais uma vitória para #Portugal e para o desporto português. #UYL", escreve o primeiro-ministro na sua conta oficial na rede social Twitter.

Numa 'vingança' da meia-final da época passada, em que os 'dragões' foram afastados nas meias-finais pelos 'blues', o F. C. Porto adiantou-se no marcador na primeira parte por Fábio Vieira, aos 17 minutos, ainda permitiu o empate, por Daishawn Redan, aos 53, mas a resposta foi pronta e os portistas chegaram à vitória com golos de Diogo Queirós (55) e de Afonso Sousa (75).

Orientados pelo antigo defesa-esquerdo 'azul e branco' Mário Silva, os 'dragões' sucedem no palmarés ao F. C. Barcelona, vencedor em 2017/18, precisamente numa final frente ao Chelsea, que soma dois troféus conquistados, tal como os catalães.