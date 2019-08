Costa: "Lei foi feita para clubes como o Benfica adequarem adeptos às claques"

Hoje às 13:48 Facebook

Twitter

Partilhar

O primeiro-ministro explicou, na passada terça-feira à noite, numa entrevista ao Canal 11, da Federação Portuguesa de Futebol, que a nova lei de combate à violência no Desporto, aprovada recentemente na Assembleia da República, foi criada para que "clubes como o Benfica adequassem os grupos de adeptos àquilo que são claques".

"A legislação foi feita para que clubes como o Benfica passassem a adequar os seus grupos de adeptos àquilo que são claques. Os clubes têm de ser todos iguais e tem de haver uma legislação igual para todos. As regras têm que ser cumpridas para todos, e acho que é saudável que todos o façam", frisou o responsável máximo do Governo, dizendo "estar muito à vontade para falar nessa matéria" por ser conhecida a preferência clubística [é adepto do Benfica], explicando que "havia lacunas na lei, dúvidas e zonas cinzentas" e que o objetivo foi "clarificar que as regras têm de ser cumpridas por todos" e assim acabar com "um quadro de violência absolutamente inaceitável".

Para António Costa, a violência no desporto "é a negação do próprio desporto, daquilo que deve ser o espírito desportivo e algo que tem de ser erradicado, contudo salienta que "as leis não mudam o comportamento". "O que muda o comportamento é a cultura que tem de imperar. E todos têm que dar o exemplo. Os agentes desportivos têm uma enorme responsabilidade na forma como agem. Muitas vezes, os comportamentos de dirigentes, os comportamentos de treinadores e até de jogadores não favorecem isso", apontou o primeiro-ministro, reconhecendo que esse tipo de atitudes "felizmente não é regra, é a exceção".

"Hoje há uma consciência muito grande, como aliás as palavras de Bruno Lage demonstraram: é preciso mudar", acrescentou o chefe do Governo.

O novo regime jurídico de combate à violência, racismo, xenofobia e intolerância nos espetáculos desportivos (Lei n.º 53/XIII) foi aprovado pela Assembleia da República a 5 de julho passado e estabelece uma série de medidas preventivas e punitivas a adotar a fim de serem garantidas as condições de segurança nos recintos desportivos em caso de manifestações de violência. As instalações de clubes e sociedades anónimas desportivas, bem como a deslocação de adeptos e agentes desportivos de e para o recinto ou complexo desportivo e locais de treino também ficam abrangidas por esta lei.

A nova legislação assenta na celeridade processual e transparência, aplicabilidade da lei, prevenção e grupos organizados de adeptos, prevendo um agravamento de todas as sanções previstas, assim como medidas concretas de identificação de adeptos. É proposto o reforço das obrigações dos agentes desportivos em ações de prevenção e a criação do cartão de adepto para se aceder a certas zonas de alguns espetáculos desportivos.

O Benfica alega que "ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação", pelo que considera a obrigatoriedade de constituir grupos organizados de adeptos uma violação do Artigo 46 da Constituição Portuguesa. Além disso, refere que os elementos dos "No Name Boys" e "Diabos Vermelhos" são quase todos sócios e portadores do "Red Pass", pelo que os dados de que o clube dispõe seriam suficientes para apresentarem às autoridades responsáveis pela segurança nos estádios.