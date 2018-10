António Folha critica jogadores: "Não podemos ser homens de vez em quando"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:30 Facebook

O Portimonense foi, este sábado, eliminado da Taça de Portugal frente ao Cova da Piedade e o treinador António Folha não poupou críticas aos jogadores, considerando que houve Taça "porque eles quiseram".

"Aconteceu Taça. E por muito que se explique este fenómeno aos jogadores, acontece porque eles querem. E eles quiseram que acontecesse Taça. Quando não temos o mesmo rigor de jogos de outra dimensão... Esta atitude não pode acontecer, assim como esta falta de ambição e determinação. É inadmissível. A questão é a mentalidade. Não podemos ser homens de vez em quando. Tem de se entrar em todos os jogos com o prazer de jogar à bola e ser digno da profissão, seja contra quem for. O Cova da Piedade ganhou e ganhou bem", disse o treinador no final do encontro.

O Portimonense foi eliminado, este sábado, da Taça de Portugal pelo Cova da Piedade. A equipa da casa, a jogar na Liga Pro, surpreendeu e venceu por 2-1.