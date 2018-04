António Salvador: "Nunca lutes com um porco"

Hoje às 00:17 Facebook

Após festejar com a equipa no balneário, presidente do Braga falou aos jornalistas e, indiretamente, deixou uma provocação a Bruno de Carvalho, com quem tem trocado acusações.

António Salvador falou do regresso de Jorge Jesus a Braga, considerando que o técnico só não consegue melhores resultados devido ao clima que se vive em Alvalade.

"É o treinador mais experiente do campeonato e ganhou cá o primeiro troféu. Foi para outro clube [Benfica], continuou a ganhar troféus. No clube onde está não ganha o que mais queria porque não tem tranquilidade lá dentro para o conseguir", disse o presidente do emblema bracarense, afastando os rumores que davam conta de uma receção hostil aos leões.

"Outras pessoas, no camarote, foram bem recebidas, ao contrário do que foi noticiado. Este clube sabe receber e não confunde os clubes com as pessoas que estão lá dentro", explicou, António Salvador, antes de deixar uma provocação a Bruno de Carvalho, presidente do Sporting que recentemente lhe chamou "trolha, labrego e aldrabão", entre outras acusações.

"Vocês sabem o que se tem passado, o que se passou e não vale a pena falar mais. Vou citar Bernard Shaw: 'Nunca lutes com um porco. Em primeiro lugar porque ficas sujo e em segundo porque ele gosta'", finalizou António Salvador.