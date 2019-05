António Salvador: "A ponta final do campeonato foi desastrosa"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:13 Facebook

Após o Braga conquistar o primeiro título de campeão em futebol feminino, o presidente do clube minhoto, António Salvador, considerou que os últimos resultados da equipa principal ficaram aquém do esperado e não abordou a continuidade de Abel Ferreira no comando técnico.

"Título até 2021? Sabemos que é muito difícil. É um processo cada vez mais complicado, até porque há um desequilíbrio muito maior cá dentro, no campeonato. Apesar disso, é algo em que acreditamos e pelo qual vamos lutar até ao fim", começou por dizer o líder do Braga, sublinhando que os últimos resultados e a perda na luta pelo terceiro lugar tornaram a época "desastrosa".

"Quando a 10 jornadas do fim estamos a dois ou três pontos do primeiro lugar e na luta pelo título, tínhamos sete pontos de vantagem sobre o quarto classificado e agora estamos com uma desvantagem de nove sobre o Sporting, pode dizer-se que foi uma ponta final de campeonato desastrosa. Há que assumir a responsabilidade e dizer que não estivemos bem. Agora é tempo de analisar e corrigir esta situação, para que não volte a acontecer no futuro. Abel Ferreira? Não é uma questão que se faça neste momento", considerou António Salvador, não escondendo a satisfação pela conquista histórica da equipa feminina do Braga.

"É um dia em que estamos de coração cheio de alegria, de vontade de fazer coisas destas, os adeptos merecem. Este projeto começou há três anos, nos anteriores dois não conseguimos por muito pouco. Esta época, começámos por conquistar a Supertaça e acabámos a vencer o campeonato. Quero dizer aos adeptos que acreditem neste projeto e que este campeonato das miúdas sirva de inspiração para muitas outras coisas que podemos ainda ganhar no Sporting de Braga", concluiu.