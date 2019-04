António Salvador alvo de processo disciplinar

JN Hoje às 14:25 Facebook

Após o Conselho de Arbitragem ter feito uma participação disciplinar a António Salvador, agora foi a vez do presidente do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, José Manuel Meirim, ter instaurado um processo ao presidente do Braga.

Em causa está as declarações feitas pelo líder dos bracarenses após o jogo com o F. C. Porto, referente à segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.

António Salvador deslocou-se à sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga e teceu duras críticas à arbitragem, afirmando que "há criminosos na arbitragem e no futebol".