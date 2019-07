António Salvador critica calendário da Liga

Hoje às 19:38 Facebook

O presidente do Braga queria mais restrições no sorteio do campeonato e lamenta defrontar Sporting e Benfica quando o clube joga pelo futuro europeu.

António Salvador criticou esta segunda-feira o facto de o sorteio do campeonato não defender as equipas portugueses que estão na luta pela presença nas competições europeias.

O presidente do Braga lamentou a falta de condicionantes que protejam as equipas europeias nos sorteios da Liga, depois do calendário definido na passada sexta-feira ter colocado o Sporting de Braga a defrontar Sporting à segunda jornada e o Benfica à quarta, num período em que lutará pelo acesso à Liga Europa.

"Infelizmente, essas restrições ainda não aconteceram e não foi só o Braga. À terceira jornada, há um Benfica-F. C. Porto, numa altura em que há uma pré-eliminatória da Liga dos Campeões para o F. C. Porto. O Braga vai fazer, em 23 dias, oito ou nove jogos", frisou o líder braguista.

Noutro sentido, António Salvador disse esperar que o plantel não tenha outras baixas, para além de Dyego Sousa, cuja transferência "poderá ficar resolvida" nos próximos dias.

"Não estamos a pensar vender mais ninguém. Os jogadores que estão cá são fundamentais. Tudo é possível até ao dia de fecho do mercado [31 de agosto], mas não estamos a perspetivar que haja mais alguma venda neste verão", disse António Salvador, depois da apresentação do novo site oficial e da nova televisão online do clube, designada 'Next', no Estádio Municipal de Braga.

Salvador acrescentou que "o plantel está praticamente resolvido": "Pode haver um ou outro reajuste", completou.