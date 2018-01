António Salvador e o sonho de o Braga ser campeão

Hoje às 16:21 Facebook

O presidente do Sporting de Braga, António Salvador, voltou esta sexta-feira a afirmar o seu sonho de ver o clube sagrar-se campeão nacional de futebol, à margem das comemorações dos 97 anos do clube bracarense.

"Vamos trabalhar para alcançar algo que não alcançámos até hoje. Toda a gente sabe que sonhamos, um dia, sermos campeões. Isso está na mente dos nossos sócios, na minha mente, na de toda a gente. Espero que um dia isso possa ser possível, sabendo que é muito difícil acontecer", afirmou.

O Sporting de Braga comemorou pela primeira vez o seu aniversário na sua nova cidade desportiva e, na cerimónia do hastear da bandeira, o presidente 'arsenalista' lembrou os fundadores do clube e mostrou esperança num "futuro risonho" do Sporting de Braga.

"Ao fim de 97 anos, é histórico estarmos aqui, naquilo que nos pertence, na nossa cidade desportiva, o nosso património, o património do clube e dos sócios. Hoje é o início de uma data histórica que culminará com o centenário e com a segunda fase que vai ser acabada até lá", disse.

Na cerimónia, marcaram presença figuras como o arcebispo de Braga, Jorge Ortiga, ou a vereadora do desporto da Câmara Municipal de Braga e antiga treinadora de atletismo do clube, Sameiro Araújo, assim como as equipas da formação do Sporting de Braga e algumas dezenas de associados.