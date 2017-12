António Salvador: "Fez-se história no futebol português"

JN Hoje às 20:09, atualizado às 20:10 Facebook

Após a Assembleia Geral da Liga, o presidente do Braga considerou que esta sexta-feira foi um dia histórico para o futebol português e comentou a tomada de posição de Sporting e F. C. Porto.

"Fez-se história no futebol português. Pela primeira vez, os clubes olharam para aquilo que nos pode unir e o que nos pode unir é discutir propostas concretas para um futebol mais justo. Foi isto que aconteceu desde que o grupo G15 começou a reunir-se. Fez-se história e tenho de dar os parabéns aos meus colegas de direção dos clubes do G15, porque sofreram uma pressão e uma forma de coação para que estas propostas não fossem aprovadas e a AG não se realizasse. Pela primeira vez, os clubes mostraram que querem estar independentes e querem discutir o futebol em conjunto e não a três, dois ou quatro", começou por dizer.

O presidente do Braga desmentiu, ainda, Bruno de Carvalho, que abandonou a assembleia geral e garantiu que um presidente pediu para que se votasse contra as propostas leoninas.

"Ouvi dizer que andou um presidente nos corredores da Liga a pedir para se votar contra as propostas do Sporting. Não é verdade. Aquilo que se passou ao longo desta semana, a pressão dos clubes para que não viessem à assembleia e não aprovassem as propostas... Dou os parabéns aos meus colegas. Marcaram uma posição na história do futebol português. O Sporting pretende impugnar a Assembleia? Não me admira. Quando o Sporting abandona a AG porque as suas propostas não foram admitidas a discussão".

António Salvador garantiu, ainda, que as propostas de F. C. Porto e Sporting não foram recusadas.

"Não recusámos propostas. Achámos que as propostas de Sporting e F. C. Porto foram fora do timing. Estamos disponíveis para discutir propostas. Há muitas mais propostas para fazer e restruturar o futebol português", concluiu.