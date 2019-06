António Salvador: "Plantel está praticamente definido"

Almiro Ferreira Hoje às 13:02 Facebook

O Sporting de Braga iniciou os trabalhos de pré-temporada esta semana e Abel Ferreira já tem o "plantel praticamente definido", assumiu o presidente do clube, António Salvador, esta quinta-feira.

São três guarda-redes, mais 22 jogadores de campo que têm como objetivo para esta época "constituir uma grande família" capaz de manter o Sporting de Braga na senda dos bons resultados e sem a pressão de atingir o sonho que o líder dos arsenalistas outrora revelou publicamente: ser campeão nacional.

"Temos que ter os pés bem assentes no chão. No imediato temos a qualificação para a Liga Europa. No campeonato, como sempre, temos a responsabilidade de ficar no top quatro. É isso que queremos garantir o mais depressa possível", afirmou António Salvador.

Até ao momento, o plantel do Sporting de Braga regista cinco entradas - Eduardo (ex-Vitesse), Vítor Tormena (ex-Gil Vicente, por cedência do Portimonense), Diogo Viana (ex-Belenenses SAD), André Horta (ex-Los Angeles F.C.) e Hassan, que esteve emprestado ao Olympiacos - e não se perspetiva a entrada de mais ninguém, pelo que Rolando dificilmente será reforço.

"O Rolando ainda não decidiu nada e o Sporting de Braga não vai esperar, até porque já tem o Tormena para essa vaga", esclareceu António Salvador, que admite ver o plantel mexer mas apenas para a saída de "um ou dois jogadores".

Um deles pode ser Dyego Sousa. O internacional português foi associado a Benfica e F. C. Porto, mas o presidente do Sporting de Braga garante que não houve propostas. No entanto, pode estar em aberto uma saída para o estrangeiro.

"Se o Dyego sair é para o estrangeiro e não é preciso ir buscar mais ninguém porque já temos quatro alternativas. Temos o Paulinho, o Wilson Eduardo, o Hassan e o Trincão".

Confirmada e oficializada está a saída de Marcelo Goiano para o Sivasspor, da Turquia. Apesar do carinho que nutre pelo jogador, António Salvador admite que não podia impedir a transferência do lateral que esteve cinco temporadas em Braga, onde envergou a braçadeira de capitão.

"Estava em final de contrato e não me podia opor porque o jogador ganhava no Sporting de Braga 120 mil euros líquidos por ano e foi para a Turquia ganhar 500 mil".