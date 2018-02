António Salvador: "Temos de trabalhar todos"

JN Ontem às 22:32 Facebook

"Sempre dissemos desde a primeira hora que este grupo quer o melhor para o futebol português e pretende combater as assimetrias que existem dentro do futebol português e as diferenças para os outros. O que queremos é trabalhar em conjunto para que essas assimetrias sejam diluídas", começou por dizer o presidente do Braga no final de mais uma reunião do G15.

Relativamente à presença do Benfica e à ausência de Sporting e F. C. Porto, o líder do clube minhoto optou por não comentar.

"Não vou comentar quem esteve ou não esteve presente. Essa não é a essência deste grupo. A essência são os problemas e as soluções para o futebol português. Temos de trabalhar todos, todos clubes juntamente com as estruturas do futebol. Foi isso que debatemos aqui, à imagem do que fizemos anteriormente. Repito, não é importante falar de quem esteve ou não esteve presente. O importante é o que foi discutido, o que queremos discutir e ver alterado. Só com os clubes unidos, todos unidos, será possível dar a volta e sair por cima", afirmou.

Depois das alterações aprovadas na assembleia geral de 29 de dezembro (entre as quais a redução do número de empréstimos entre clubes da Liga e o aumento das penas para dirigentes), o G15 voltou a reunir-se esta terça-feira para discutir, essencialmente, o modelo de governação da Liga, a possibilidade de criar um campeonato de sub-23, a questão das verbas resultantes das apostas online e o Totonegócio. A passagem da realização e produção das transmissões televisivas para a esfera da Liga de Clubes também estará em cima da mesa.