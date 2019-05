APAF condena vandalização da casa do árbitro Jorge Sousa

João Faria Hoje às 19:02 Facebook

A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) condenou a vandalização da casa do árbitro Jorge Sousa, ocorrida esta sexta-feira, verberando, ainda "qualquer tipo de ameaças ou tentativas de pressão junto dos árbitros e respetivas famílias".

Em comunicado, a Direção da APAF, na pessoa do presidente Luciano Gonçalves, mostra "total solidariedade" para com o árbitro que apesar "do triste episódio se mantém completamente focado e preparado para o jogo de amanhã", na Luz, entre o Benfica e o Santa Clara, decisivo na luta pelo título português de futebol.

Para a APAF, esta situação "vem demonstrar, mais uma vez, que a divulgação pública das equipas de arbitragem não deverá ser o caminho a seguir enquanto a mudança de cultura desportiva no nosso país, não seja uma realidade".

"Estas situações, infelizmente, são o reflexo do ambiente que se foi criando e alimentando no futebol português. Esperamos que este defeso sirva para todos juntos encontrarmos soluções, incluindo aumentos punitivos, nos regulamentos, para os agentes desportivos que teimam em alimentar estas guerras comunicacionais constantes", pode ler-se, ainda, no comunicado da Associação de Árbitros.