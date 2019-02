Aplicação da Liga não estava preparada para goleada do Benfica

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:52 Facebook

A aplicação da Liga Portuguesa de Futebol Profissional não estava preparada para que uma equipa marcasse mais de nove golos e a entidade desportiva foi obrigada a atualiza-la devido à recente goleada (10-0) do Benfica frente ao Nacional, no Estádio da Luz.

O resultado (10-0) no mínimo invulgar do Benfica frente ao Nacional, no Estádio da Luz, na última jornada da liga causou espanto e obrigou a Liga a tomar medidas. A aplicação da entidade desportiva - que não era atualizada desde julho de 2018 - foi obrigada a sofrer mudanças já que não estava preparada para desfechos com mais de um dígito no marcador.

Prova disso foi que, após o encontro dos encarnados com a equipa madeirense, a aplicação informava os utilizadores que Benfica tinha vencido apenas por 1-0 e não 10.

Face ao sucedido, a Liga já corrigiu o problema, como se pode ver na última atualização.