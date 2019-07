Aplicação da moda envelhece craques da bola

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 18:55 Facebook

Paulo Futre e Adriano "Imperador" foram dois dos ex-jogadores que fizeram uma selfie especial. Alguns clubes também entraram na "brincadeira".

O resultado é impressionante e não se tem falado noutra coisa. Uma aplicação chamada "FaceApp" tem causado furor nas redes sociais por envelhecer o rosto da pessoa fotografada de uma maneira tão realista, que muitos não resistiram a ver como supostamente irão ficar no futuro.

O mundo das celebridades não deixou passar esta brincadeira em branco e alguns ex-jogadores publicaram nas redes sociais as respetivas transformações. Paulo Futre, antigo internacional português, foi um dos que aderiram à moda. O ex-craque aproveitou para colocar a imagem na conta do Twitter e ainda deixou uma mensagem.

"Terei este aspeto no dia em que deixarem de acontecer coisas raras com árbitros e com certas equipas... E serei um sortudo se chegar a ver isso", escreveu. Também Adriano, ex-avançado brasileiro, fez questão de deixar o registo no Instagram: "Até velho vou estar com o futebol no meu coração". Por Portugal, Braga, Vitória de Setúbal e Leixões também não resistiram à "app" viral. Muitos internautas transformaram os ídolos Messi e Ronaldo.