Árabe conquista Mundial de F2 no rio Douro

Rashed Al Qemzi é o novo Campeão do Mundo de F2 em Motonáutica. O piloto dos Emirados Árabes Unidos fez a festa no Douro, no GP de Portugal, destronando o sueco Pierre Ludin.

Na prova ganha pelo português Duarte Benavente, Rashed Al Qemzi, piloto da mediática equipa Abu Dhabi, foi 4º classificado da geral. Apesar de ter somando apenas nove pontos nesta última prova do campeonato, disputada na albufeira da Pala, em Ribadouro, Rashed manteve o 1º lugar do Mundial, facto que lhe permitiu festejar em Baião a conquista do título de campeão mundial.

Curiosamente, Pierre Ludin perdeu, em Baião, o título que há um ano havia conquistado no mesmo local.

Este ano o GP de Portugal, composto por 45 voltas, foi ganho por Duarte Benavente com o tempo de 38 minutos 26 segundos e 30 centésimos. Pierre Lundin, foi segundo com 38:29:05. O pódio fechou com o italiano Alberto Comparato no 3º lugar com o tempo de 38:51:96. O novo campeão do Mundo, Rashed Al Qemzi foi quarto classificado com o tempo de 38:55:24.

A classificação do Mundial ficou assim definida: 1º Rashed Al Qemzi (EAU) com 41 pontos; 2º Pierre Ludin (SWE) 35 p; 3º Nelson Morin (FRAN) com 23 p; 4º Duarte Benavente (POR) 20 p.

Os resultados ainda carecem homologação dos comissários de prova.

O calendário do Mundial 2017 de F2 previa a realização de 5 provas, mas duas delas foram canceladas.