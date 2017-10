Arábia Saudita e EUA na preparação de Portugal para o Mundial

Hoje às 16:27, atualizado às 16:28 Facebook

A Federação Portuguesa de Futebol anunciou a realização de dois jogos particulares, agendados para 10 e 14 de novembro.

A seleção portuguesa de futebol vai defrontar a Arábia Saudita e os Estados Unidos, a 10 e 14 de novembro, respetivamente, em dois encontros particulares de preparação para o Mundial 2018, anunciou esta segunda-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O encontro entre os campeões da Europa e a Arábia Saudita vai disputar-se em 10 de novembro no Estádio Municipal de Leiria, enquanto a receção aos Estados Unidos está marcada para 14, no Estádio Algarve, ambos com início às 19:45.

As datas dos dois encontros coincidem com as dos play-off de apuramento para o Mundial 2018, competição na qual Portugal e Arábia Saudita já garantiram presença.