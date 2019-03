Árbitra queimada com água a ferver atirada por adeptos

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 12:45 Facebook

Durante um encontro de um campeonato regional, na Argentina, a árbitra do encontro foi agredida por adeptos com água a ferver. Apesar do sucedido, Rosana Paz não ficou intimidada.

O duelo entre o Marquesado e o San Martín, dos campeonatos regionais do futebol argentino, ficou marcado pela agressão à árbitra assistente do encontro. A dois minutos do final do jogo, os adeptos lançaram água a ferver sobre a Rosana Paz, que estava junto à linha

"Senti que me deitaram um líquido quente nas costas. Chamei o árbitro principal e pedi que me deitassem água fria para acalmar o ardor. O árbitro quis terminar o jogo, mas chegámos a acordo e jogou-se até ao fim", disse a árbitra em declarações ao "Tele Sol Diário".

Apesar do sucedido, a árbitra, de 46 anos, não se deixou intimidar e garantiu que pretende continuar na arbitragem.

"Seja mulher ou homem, este tipo de situações não pode acontecer. Os meus pais, que sempre me apoiaram, perguntaram-me se iria continuar e disse-lhes que sim. Não é por isto que vou baixar os braços. O futebol não é fácil para as mulheres, mas não vou dar o braço a torcer. Faço isto com muita paixão, adoro isto. Amo o futebol. Agora só quero que chegue o próximo fim de semana para ser nomeada e dar o meu melhor dentro de campo", disse Rosana Paz.