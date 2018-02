Árbitro afirma que João Carvalho estava "cansado" mas de "mãos erguidas"

JN Hoje às 17:33 Facebook

Um tribunal em Dublin, na Irlanda, decide esta quinta-feira a causa oficial da morte do praticante de Artes Marciais Mistas (MMA) português João Carvalho, também conhecido por "Rafeiro" em 2016, dois dias após um combate na capital irlandesa. A médica legista, o árbitro e o irmão de João Carvalho já foram ouvidos.

Algumas testemunhas no inquérito judicial em Dublin, que esta quinta-feira vai decidir a causa a morte do português João Carvalho, já foram ouvidas.

De acordo com o jornal "The Irish Times" foi Alexandre de Carvalho, irmão do praticante de Artes Marciais Mistas (MMA), o primeiro a dar o testemunho. Alexandre revelou que viu os médicos desligarem a máquina de suporte de vida depois de ter sido declarada morte cerebral ao irmão.

Marie Cassidy, médica legista que fez a autópsia ao português, confirmou, perante o tribunal, que a causa da morte de João Carvalho foi uma hemorragia subdural aguda devido a um trauma com inalação de conteúdo gástrico como fator contributivo - João Carvalho vomitou na sala de assistência médica do local onde decorreu o combate.

Já Charlie Ward, o oponente do último combate do "Rafeiro", afirmou que "foi uma luta difícil, mas todas as lutas são difíceis", revelando, ainda, que após o combate, João Carvalho pediu para tirar uma foto com ele e com Conor McGregor.

Por último, o árbitro Marius Domasat, disse que "João Carvalho esteve sempre consciente" e que "parecia cansado e desapontado, após a luta, mas aparentemente bem". "João pareceu mais cansado do que Charlie. Ele estava cansado, mas manteve as mãos erguidas ", revelou Domosat.

Recorde-se que João Carvalho, também conhecido por "rafeiro", morreu a 11 de abril de 2016 num hospital de Dublin, onde deu entrada em estado crítico depois de um combate na capital irlandesa, o primeiro internacional da carreira do atleta de 28 anos.

O combate Total Extreme Fight, disputado no National Boxing Stadium, acabou com a vitória do irlandês Charlie Ward por KO técnico, mas cerca de 20 minutos depois do final do combate João Carvalho sentiu-se mal.