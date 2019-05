Árbitro agredido a soco durante jogo das distritais em Lisboa

Hoje às 14:00, atualizado às 14:25 Facebook

Um árbitro da Associação de Futebol de Lisboa foi agredido, este domingo, durante um jogo entre o Damaiense e o Vila Franca do Rosário, a contar para a 29.ª jornada do Campeonato Pro-Nacional da AF Lisboa.

O caso foi divulgado no Facebook pelo ex-árbitro Duarte Gomes, que publicou um vídeo da partida, onde é possível ver o momento em que o árbitro é agredido com um murro na cara por um jogador a quem tinha mostrado um cartão vermelho.

O agressor, do Vila Franca do Rosário, foi detido de imediato pelas autoridades.

"O futebol que todos gostamos oferece, recorrentemente, momentos destes. São mais de 100 em menos de 3 épocas. As causas, que já aqui discutimos, são muitas. Demasiadas. A pergunta, essa, é a mesma de sempre: até quando? Eu respondo: até que algo de muito grave aconteça. Até lá, mais maxilar, menos maxilar, mais cana do nariz, menos cana do nariz... gere-se", escreveu o antigo árbitro na publicação.

"Em média (dizem as estatísticas) os números de agressões são irrisórios face ao número de jogos realizados, portanto... insignificantes. É como se existissem 100 juízes agredidos, em tribunal, pelos arguidos... mas como há 25 mil julgamentos por semana... não é grave", ironizou.