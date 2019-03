Árbitro agredido por jogador do campeonato distrital de Beja

Teixeira Correia Hoje às 20:25, atualizado às 21:01 Facebook

Um árbitro foi agredido por um jogador, este sábado à tarde, durante um jogo do campeonato distrital da 2.ª divisão da Associação de Futebol de Beja.

Bruno Duarte, de 25 anos, apitava o Sabóia - Bairro de Conceição, da quarta jornada do campeonato, quando, meia hora depois do início da partida, cerca das 16.30 horas, foi agredido por um jogador da equipa de Odemira.

O agressor, de 38 anos, do Sabóia, confrontou o árbitro depois de receber o segundo amarelo. O jogo foi interrompido e o homem acabou detido pela GNR de Sabóia, tendo já sido notificado para comparecer no Tribunal de Beja às 10 horas de segunda-feira.

O árbitro, residente em Castro Verde, foi encaminhado para um centro de saúde, onde recebeu assistência médica. O JN sabe que Bruno Duarte recebeu indicações do Conselho de Arbitragem no sentido de apresentar queixa do agressor.

Além da agressão, duas viaturas da equipa de arbitragem, estacionadas dentro das instalações do Sabóia Futebol Clube, foram danificadas.

Pelas 17 horas de domingo, realiza-se, no auditório do Parque de Exposições de Beja, o encerramento do curso de novos árbitros de futsal onde vai estar presente Luciano Gonçalves, presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF). Na ocasião, um grupo de árbitros da Associação de Futebol de Beja vai exigir o apoio inequívoco do APAF para o reforço do policiamento e das punições aos infratores em recintos e competições desportivas.