A equipa de juvenis do Sporting perdeu, este domingo, em casa do União de Leiria, na Academia de Santa Eufémia, por 1-0, num jogo com final polémico.

No último lance, Isnaba Mané fez o golo dos leões, após livre, mas o árbitro invalidou, dizendo que a bola não entrou, apesar de um jogador visitante a ter ido buscar ao fundo das redes. Gerou-se confusão e o técnico leonino foi expulso.

O árbitro Renato de Carvalho, de Coimbra, acabaria por reconhecer, já depois do final do jogo, que o lance resultou efetivamente em golo válido.