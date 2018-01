Árbitro Artur Soares Dias no Sporting de Braga-Benfica

Hoje às 14:06, atualizado às 14:07 Facebook

O árbitro Artur Soares Dias, da Associação de Futebol do Porto, dirige hoje o jogo Sporting de Braga-Benfica, da 18.ª jornada da I Liga de futebol, informou o Conselho de arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol.

O jogo entre Sporting de Braga, quarto classificado, com 37 pontos, e Benfica, terceiro, com 40, tem início marcado para as 20:30, no Estádio Municipal de Braga.

Antes, disputa-se o Paços de Ferreira-Marítimo, entre 16.º e 6.º classificado, respetivamente, num encontro que terá início às 18:15, na Mata Real, com arbitragem de Manuel Mota, da Associação de Braga.

A I Liga de futebol é liderada pelo FC Porto, que visita na segunda-feira o Estoril Praia (21:00), seguido pelo Sporting, que no domingo recebe no Estádio José de Alvalade o Desportivo das Aves (20:15).