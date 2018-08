Sofia Esteves Teixeira 30 Abril 2018 às 17:57 Facebook

Twitter

Durante um encontro a contar para a liga holandesa, o árbitro da partida caiu no relvado e acabou por ser "castigado" com um cartão amarelo.

Durante o jogo entre o o Vitesse e o Twente, a contar para a 33.ª jornada da liga holandesa o árbitro, Jochem Kamphuis foi sancionado com um cartão amarelo.

Num lance do encontro, dois jogadores embrulharam-se e o juiz, que estava perto, tropeçou num dos atletas e acabou também por cair no relvado. Navarone Foor, médio do Vitesse, assumiu-se como árbitro do encontro e mostrou cartão amarelo ao juiz.