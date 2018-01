JN Ontem às 23:15, atualizado hoje às 01:20 Facebook

No jogo deste domingo entre o PSG e o Nantes, que os parisienses venceram (1-0), o árbitro da partida, Tony Chapron, chocou com Diego Carlos e caiu no relvado, num lance de contra-ataque do PSG. Após o sucedido, o juiz pontapeou o jogador do Nantes e mostrou-lhe cartão amarelo, que acabou expulso por acumulação de cartões amarelos.

Iker Casillas, guarda-redes do F. C. Porto, usou o Twitter para comentar o caso insólito:

"Certamente, o árbitro vai pedir desculpa. Foi espontâneo. Sim, para mim é agressão e cartão vermelho! No mínimo, três jogos de castigo!", pode ler-se.