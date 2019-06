Árbitro da final da Liga das Nações em lágrimas após ver imagens

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:31 Facebook

Twitter

Partilhar

O espanhol Alberto Undiano Mallenco, que arbitrou a final da Liga das Nações entre Portugal e Holanda, no Dragão, foi surpreendido com uma homenagem na Assembleia Geral da Real Federação Espanhola de Futebol.

Alberto Undiano Mallenco terminou a carreira no domingo, no Estádio do Dragão, ao dirigir o jogo que deu a primeira Liga das Nações a Portugal, frente à Holanda. Para o efeito, a Assembleia Geral da Real Federação Espanhola de Futebol decidiu homenagear o árbitro espanhol numa cerimónia emotiva.

Depois de ver algumas imagens, Alberto Undiano Mallenco não se conteve e foi mesmo às lágrimas. Mas não foi o único.