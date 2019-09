Árbitro do Benfica-Setúbal diz que foi atingido por moeda e sofreu hematoma

JN Hoje às 22:43, atualizado às 22:57 Facebook

Tiago Martins, árbitro do Benfica-Vitória de Setúbal, da sétima jornada da Liga, disse ter sido atingido por uma moeda e ter ficado com um hematoma.

Segundo apurou o JN, o juiz do encontro que os encarnados venceram por 1-0, graças ao golo de Vinicius, escreveu no relatório que foi atingido por uma moeda e que a entregou ao delegado do jogo.

Fonte do Benfica considera o caso de "enorme gravidade" e garante que as imagens televisivas, nas quais é possível ver Tiago Martins apanhar uma moeda, ajudam a desmentir o caso.