Árbitro espanhol apita Zenit-Benfica

Adriano Rocha Hoje às 12:48 Facebook

Twitter

Partilhar

A UEFA nomeou o árbitro espanhol Carlos del Cerro Grande para dirigir o encontro entre o Zenit e o Benfica, marcado para quarta-feira, em São Petersburgo, na Rússia, a contar para a segunda jornada do Grupo G da Liga dos Campeões.

Será a primeira vez que o juiz espanhol, de 43 anos, apita um jogo das águias. Cerro Grande já arbitrou duas vezes o Zenit, ambas para o playoff da Liga Europa, na derrota (2-1) em casa do Molde (Noruega) em 2018/19 e na vitória caseira (2-0) sobre o Utrecht (Holanda) em 2017/18.

O Benfica ocupa o último lugar do Grupo D, com zero pontos, após a derrota na Luz com o Leipzig (1-2), enquanto o Zenit reparte o segundo lugar com o Lyon, com um ponto, na sequência do empate (1-1) obtido em casa dos franceses.