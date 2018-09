Árbitro espanhol Jesús Gil Manzano no Schalke-F. C. Porto

Hoje às 13:22 Facebook

Twitter

O espanhol Jesús Gil Manzano é o árbitro da estreia do F. C. Porto da edição 2018/19 da Liga dos Campeões em futebol, com a visita dos "dragões2 ao Schalke 04, anunciou a UEFA, este domingo.

O F. C. Porto e o Schalke defrontam-se a partir das 20 horas de terça-feira, em Gelsenkirchen, na abertura dos jogos do D da Liga dos Campeões, à mesma hora do encontro entre as outras duas equipas do grupo, o Galatasaray-Lokomotiv Moscovo.

Será a estreia deste árbitro espanhol em jogos do F. C. Porto, depois de ter estado na última época na derrota do Benfica no Estádio da Luz com os suíços do Basileia (2-0).

Os "encarnados" entram em campo na quarta-feira também na Liga dos Campeões, dia em que recebem no Estádio da Luz o Bayern Munique, em jogo do grupo E, cujo árbitro deverá ser conhecido na segunda-feira.