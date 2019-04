Árbitro espanhol na visita do F. C. Porto a Liverpool

Hoje às 11:48 Facebook

O árbitro espanhol Antonio Mateu Lahoz vai arbitrar o jogo da visita do F. C. Porto ao terreno do Liverpool, na terça-feira (20 horas), na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, anunciou este domingo a UEFA.

O espanhol, de 42 anos, terá como assistentes Pau Cebrián Devís e Roberto del Palomar, com o também espanhol Jesús Gil Manzano a ser o videoárbitro.

Este será o terceiro encontro do F. C. Porto que Mateu Lahoz vai arbitrar, depois de ter estado no triunfo dos 'dragões' sobre o Chelsea (2-1), na Liga dos Campeões de 2015/16, e no empate em casa do Besiktas (1-1), na 'Champions' de 2017/18.

Esta temporada, o árbitro espanhol arbitrou a derrota do Benfica em casa com o Bayern de Munique, por 2-0, na fase de grupos da Liga dos Campeões.