Árbitro explica expulsão de Messi

A expulsão de Messi no jogo entre a Argentina e o Chile, de atribuição do terceiro e quarto lugares da Copa América deu que falar e Mario Diaz de Vivar, árbitro do encontro, já explicou o que o levou a expulsar o jogador argentino.

Lionel Messi e Gary Medel foram expulsos este sábado no encontro de atribuição do terceiro e quarto lugares da Copa América. Aos 37 minutos, já com a Argentina a vencer o Chile por 2-0, os atletas desentenderam-se e receberam ordem de expulsão. Ora o paraguaio Mario Diaz de Vivar, árbitro do duelo, tem estado debaixo de fogo por ter mostrado o cartão vermelho ao astro argentino.

O relatório do árbitro já foi divulgado e Mario Diaz considerou que Messi "deu "um forte golpe com o ombro no adversário [Mendel]". No mesmo documento, o paraguaio referiu o ponto 6 dos motivos de expulsão "pela falta de opções" e por entender que Messi confrontou "o adversário num incidente que aconteceu quando a bola não estava mais em jogo, dando um forte golpe com o ombro no adversário". Sobre Medel, Diaz disse ter mostrado o cartão vermelho por o chileno ter "batido brutalmente em Messi com o peito e braço até que foi contido pelos companheiros".

No final do encontro, Messi recusou receber a medalha e considerou que a expulsão foi uma consequência das declarações que o próprio fez depois do jogo com o Brasil: "Estou tranquilo, viu-se o que aconteceu. Digo sempre a verdade e sou honesto, isso é o que me deixa tranquilo. Se o que eu digo afeta e tem repercussões, não é culpa minha. Acho que a expulsão foi consequência do que eu disse. Talvez esteja a pagar a fatura pelo que disse da última vez. Com um cartão amarelo estava tudo resolvido", atirou.

Recorde o lance: