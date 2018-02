Árbitro Fábio Veríssimo no Paços de Ferreira-Benfica

Hoje às 11:14 Facebook

O árbitro Fábio Veríssimo, da Associação de futebol de Leiria, dirige, este sábado à noite, o jogo entre Paços de Ferreira e Benfica (20.30 horas), da 24.ª jornada da I Liga de futebol.

No jogo na Mata Real, entre Paços (15.º, com 21 pontos) e Benfica (2.º, com 56), os árbitros assistentes serão Paulo Soares e Pedro Felisberto, e no vídeoárbitro (VAR) estará Bruno Esteves.

Em outras nomeações para os jogos deste sábado, da I Liga, o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol indicou António Nobre (AF Leiria) para o Belenenses-Feirense, às 16 horas, e Rui Costa (AF Porto) para o Marítimo-Vitória de Guimarães, às 18.15 horas.