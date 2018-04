Árbitro Hugo Miguel no Belenenses-F.C. Porto

Hoje às 11:18 Facebook

O árbitro Hugo Miguel foi o escolhido para dirigir o jogo entre o Belenenses e o F. C. Porto, esta segunda-feira, que encerra a 28.ª jornada da Liga de futebol.

Hugo Miguel, da Associação de Futebol de Lisboa, terá como assistentes Ricardo Santos e Nuno Roque, e Fábio Piló como quarto árbitro. Artur Soares Dias será o videoárbitro (VAR) e Rui Licínio o assistente de videoárbitro (AVAR).

Belenenses e F.C. Porto defrontam-se pelas 20 horas, no Restelo, em encontro que encerra a 28.ª jornada da I Liga, liderada, ainda que à condição, pelo Benfica, que soma mais um ponto do que os "dragões", que têm menos um jogo do que os campeões nacionais.